ماجستير إعلام بامتياز عن صورة إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة

حصل الباحث محمد محمد سعيد منشاوي، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات المصرية، في رسالة بعنوان دور إدارة الشئون المعنوية في القوات المسلحة في تشكيل صورتها الذهنية لدى الجمهور المصري "دراسة قائمة على الاتصال والجمهور" من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وتشكلت لجنة الحكم من الأستاذة الدكتورة أماني ألبرت أديب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشرفا رئيسياً، واللواء أ.ح.د/ سمير سعيد فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، عضواً ومناقشاً، والأستاذة الدكتورة نهلة الحوراني أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنصورة، عضوا ومناقشاً.

واستهدفت الدراسة تحقيق عدة أهداف منها التعريف بدور العلاقات العامة بالقوات المسلحة، ودراسة الاستراتيجيات والأنشطة الاتصالية التي تستخدمها لتشكيل صورتها لدى الجمهور المصري، والتعرف على الوسائل المستخدمة، والعوامل المؤثرة في الصورة الذهنية، والتعرف على الصورة الذهنية وأسباب تشويهها، وتقديم توصيات لتشكيل صورة إيجابية، واستخدمت منهج المسح، وطبقت الاستبيان كأداة لجمع البيانات من العينة، على عينة عشوائية قوامها (400) مفردة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التوجه العام للجمهور نحو أنشطة واستراتيجيات العلاقات العامة بالقوات المسلحة كان إيجابياً بشكل عام، حيث حظيت معظم الأنشطة والاستراتيجيات بقبول واسع، كما أظهرت أن غالبية المشاركين يرون أن أداء العلاقات العامة كان ممتازاً، كما بيَّنت أهمية دور العلاقات العامة في التواصل مع الجمهور وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن القوات المسلحة. وأظهرت النتائج تأييد الجمهور لجهود تحسين أداء وسمعة القوات المسلحة من خلال العلاقات العامة، كما بيَّنت رضا الجمهور عن معظم أداء وخدمات القوات المسلحة.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين أنشطة العلاقات العامة الاتصالية التي تقوم بها القوات المسلحة، وصورتها الذهنية لدى الجمهور المصري ، وكذلك وجود علاقة إحصائية بين استراتيجيات الاتصال والمسؤولية الاجتماعية التي تعتمدها إدارة العلاقات العامة بالقوات المسلحة، وبين صورتها الذهنية لدى الجمهور المصري، بالإضافة إلى ثبوت صحة الفرض القائل "تختلف انطباعات الجمهور المصري والصورة الذهنية المتكونة عن القوات المسلحة باختلاف المتغيرات الديموجرافية للمبحوثين مثل: (النوع, السن، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، الدخل الشهرى، نوع التعليم، محل الإقامة) جزئياً.

وقد أشادت اللجنة بمستوى الرسالة وإجراءاتها المنهجية وانضباط مقاييسها وتطبيقها وثمنت نتائجها وما توصلت له.

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