صاروخ روسي يستعد لإطلاق 55 قمرا صناعيا إلى الفضاء دفعة واحدة

أفادت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" بأن الاستعدادات جارية لإطلاق صاروخ "سويوز" الروسي الذي سيحمل إلى المدار 55 قمرا صناعيا.



وقالت الوكالة في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" - "تم تثبيت صاروخ سايوز-2.1بي الروسي على منصة الإطلاق الموجودة في المجمع إس1 في مطار فوستوتشني الفضائي، حيث سيحمل إلى الفضاء القمرين 1 و2 من أقمار Ionosphere-M، و53 قمرا صناعيا روسيا وأجنبيا".



وأوضحت أن عملية إطلاق الصاروخ والأقمار من مطار "فوستوتشني" الفضائي من المقرر أن تتم في 5 نوفمبر الجاري.

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق، إلى أن أقمار"Ionosphere-M" الجديدة ستستخدم في مشروع نظام " ionozond"، وهو أول نظام روسي لرصد الوضع الجيوفيزيائي الشمسي ومراقبة الطقس الفضائي حول الأرض.