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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صاروخ روسي يستعد لإطلاق 55 قمرا صناعيا إلى الفضاء دفعة واحدة

صاروخ سايوز-2.1بي
صاروخ سايوز-2.1بي الروسي
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أفادت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" بأن الاستعدادات جارية لإطلاق صاروخ "سويوز" الروسي الذي سيحمل إلى المدار 55 قمرا صناعيا.


وقالت الوكالة في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" - "تم تثبيت صاروخ سايوز-2.1بي الروسي على منصة الإطلاق الموجودة في المجمع إس1 في مطار فوستوتشني الفضائي، حيث سيحمل إلى الفضاء القمرين 1 و2 من أقمار Ionosphere-M، و53 قمرا صناعيا روسيا وأجنبيا".


وأوضحت أن عملية إطلاق الصاروخ والأقمار من مطار "فوستوتشني" الفضائي من المقرر أن تتم في 5 نوفمبر الجاري.
وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق، إلى أن أقمار"Ionosphere-M" الجديدة ستستخدم في مشروع نظام " ionozond"، وهو أول نظام روسي لرصد الوضع الجيوفيزيائي الشمسي ومراقبة الطقس الفضائي حول الأرض.

صاروخ وكالة الفضاء الروسية روسيا