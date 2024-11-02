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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي بهزيمة من نيوكاسل

ساكا في مباراة أرسنال
ساكا في مباراة أرسنال ضد نيوكاسل
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واصل فريق أرسنال السقوط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالهزيمة من مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك، في افتتاح الجولة العاشرة من البريميرليج.

باغت نيوكاسل ضيفه أرسنال بهدف مبكر في الدقيقة 12، عن طريق رأسية من السويدي ألكسندر إيزاك، الذي وجه كرة أنتوني جوردون العرضية في شباك الجانرز.

وبعد هذا الهدف، استمر فريق المدفعجية في الضغط على مرمى الماكبايس، لكن دون جدوى بعد محاولات عديدة لتعديل النتيجة.

أرسنال لم يتذوق طعم الفوز منذ ما يقرب من شهر

وبهذه الهزيمة، لم يعرف أرسنال طريق الفوز في الدوري الإنجليزي منذ 5 أكتوبر الماضي، منذ فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1.

تعرض أرسنال للخسارة من بورنموث ثم تعادل مع ليفربول 2-2، ليخسر من نيوكاسل بهدف دون رد.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد أرسنال عند 18 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 15 نقطة ليقفز إلى المرتبة الثامنة.

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