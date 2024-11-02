فتح: إسرائيل تضع شروطا تعجيزية للضغط على لبنان لتنفيذ سياساتها الخبيثة

قال أمير سر حركة فتح زيد تيم، إن الاحتلال الإسرائيلي يضع شروطا تعقيدية وتعجيزية في المفاوضات من أجل ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لتنفيذ سياساته الخبيثة في المنطقة.

وأضاف تيم -في تصريح خاص لقناة (النيل) بالتليفزيون المصري،اليوم السبت أن إسرائيل لا تلتزم بالقرار الأممي 1701، وتسعى للهيمنة الجوية على لبنان، مؤكدا أن الالتزام بهذا القرار يتطلب تشكيل قوة رادعة من الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي، لتثبيت هذا القرار وذلك بمشاركة الدول العربية وبعض الدول الأوروبية التي تنحاز إلى العدالة ولا تدعم دولة الاحتلال.

وندَّد بممارسة الاحتلال للقتل والإرهاب بحق المدنيين وقوات اليونيفيل، فضلا عن تدميره للقرى والبنية التحتية في الجنوب اللبناني، مثلما حدث في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.