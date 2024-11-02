إسرائيل تقصف منصة في لبنان أطلقت منها صواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم "السبت" أن طائرات حربية تابعة له، قصفت منصة من لبنان أطلقت منها صواريخ على وسط إسرائيل الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية أن المنصة أطلق منها 30 صاروخًا صوب "كرميئيل" والمنطقة المحيطة بها،وأنه تم اعتراض مُعظمها، وتم رصد تحطمها بالمنطقة.

وقبل قليل، ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن هجومًا نفذته القوات الإسرائيلية، استهدف شقة سكنية في منطقة الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.