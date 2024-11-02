الثقافة تعلن عن الدورة الـ34 لمسابقة "الطفل الموهوب" بمجال الفنون الرسم.. شروطها

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل عن الدورة ٣٤ من مسابقة الطفل الموهوب فى مجال الفنون (الرسم)، وذلك في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الدكتور.أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتهدف المسابقة إلى التعرف على المواهب الفنية لدى الطفل والعمل على إظهارها ومساعدته، على تنمية تلك المواهب.

وجاء موضوع المسابقة، ان يرسم الطفل موضوع حر من اختياره على أن يكون هذا الموضوع مستمدا من بيئته أو معبراً عن رؤيته للمستقبل.

كما جاء شروط المشاركون فى المسابقة، ان يشترك فى المسابقة الأطفال من داخل مصر، بينما جاءت الشروط الخاصة بالمتسابق كالاتى:

-يكتب الطفل خلف كل اللوحة البيانات الآتية:

-الاسم رباعيا. -تاريخ الميلاد.

-الجنس (ذكر-أنثى). -الجنسية. -البلد أو المحافظة. -رقم الهاتف المنزلي والمحمول إن وجد. -عنوان المنزل بالكامل وبخط واضح. -البريد الالكتروني. -اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابع لها أو المركز الاستكشافي المرسل عن طريقه أو أية جهة أخرى مشارك عن طريقها. -يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه وصورة من بطاقة ولي الأمر سارية.

-على الجهات المشاركة إرسال كشف بيانات الأطفال المذكورة عاليه للمشاركين في المسابقة.

-تكتب بيانات المتسابق خلف اللوحة.

وتضمنت الشروط الخاصة بالمسابقة التالى:

-للمتسابق الحق فى أن يشارك بعملين على الأكثر.

-لا يقل حجم اللوحة عن حجم كراسة رسم A4.

-يمكن استخدام أية نوعية من الألوان ما عدا القلم الرصاص.

-يكتب على العمل إسم المسابقة الطفل الموهوب فى مجال الرسم لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

-الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.

-فى حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.

الجدول الزمنى:

أخر موعد لتسليم الأعمال فى ٢٠٢٤/١١/٣٠.

عنوان المراسلة:

يتم ارسال الاعمال على العنوان الآتى:

مدينة الفنون- محطة المساحة- هرم- المركز القومى لثقافة الطفل.

التحكيم:

يتم التحكيم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين.

الجوائز:

جوائز مالية أو عينية وشهادات تقدير.