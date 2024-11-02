محمد حمدي زكي يقود تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي

أعلن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق غزل المحلة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الإسماعيلي بملعب استاد الإسماعيلية، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد حمدي زكي تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي، ويعاونه في الخط الهجومي عبده يحيى وحسام جريشة.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.

وأبرم غزل المحلة، عددًا من الصفقات القوية، أبرزها: محمد حمدي زكي من نادي أسوان، أحمد عبد الحكم مدافع سموحة، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي السابق، عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز السابق، ويوسف حسن قادمًا من بلدية المحلة.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عموري - الجزار - أحمد حكم - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد جابر - توريه - محمد عصام

وفي الهجوم: حسام جريشة - عبده يحيى - محمد حمدي زكي.