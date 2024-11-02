"اليونيفيل" تنفي صلتها بعملية الإنزال البحري على شاطئ البترون

نفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم السبت، أي صلة لها بعملية إنزال بحري لقوة عسكرية على شاطئ البترون في لبنان واختطاف مواطن لبناني.



وأكدت نائبة المتحدث باسم اليونيفيل - في منشور عبر الصفحة الرسمية لليونيفيل على منصة "تليجرام" - "أن القوة الأممية لم تشارك في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية".. قائلة "إن نشر المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول ويعرض قوات حفظ السلام للخطر"، وذلك تعليقًا على اتهامات موجهة لقوة اليونيفيل البحرية بتسهيل العملية.



وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الأجهزة الأمنية تحقق في حادثة وقعت أمس في منطقة البترون، حيث قامت قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها بتنفيذ عملية إنزال بحري على شاطئ البترون.



وذكرت الوكالة أن القوة انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيًا كان موجودًا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.