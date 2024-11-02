رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض منتجات الحرف اليدوية

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج معرض منتجات الحرف اليدوية، تحت شعار مبادرة بداية التي أطلقها رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة الطلاب من أجل مصر، وعدد من عمداء الكليات، و أعضاء هيئه التدريس والطلاب من مختلفة الكليات، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وأكد النعماني علي اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدورها الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، لذا تحرص الجامعة علي إقامة معارض للحرف اليدوية والتراثية باعتبارها فرصة جيدة لفتح نوافذ تسويقية للمنتجات المعروضة بداخله، وتشجيع أصحاب الحرف والصناعات المتميزة ودعمهم، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة لكافة منتسبي الجامعة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على العديد من الحرف والمنتجات من الاندثار، وتشجيع الشباب على خلق فرص عمل جديدة لهم تلبي احتياجات سوق العمل الحالية.

ووجه الدكتور خالد عمران الشكر لجميع القائمين علي تنظيم هذا المعرض الذي يضم العديد من المنتجات والصناعات الحرفيه ذات الذوق الراقي، مضيفاً أن الجامعة تنظم باستمرار ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين لرفع المستوى المهني لهم، مشيرًا إلى ان الدكتور حسان النعماني وجه بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية للصناعات والحرف المختلفة.

وأكد الدكتور علاء غالب، علي ضرورة الاهتمام بإحياء الحرف التراثية ودعم أصحابها، وتشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية مما يتيح لهم العديد من فرص العمل، مضيفًا المعرض يضم عدد من المنتجات والحرف اليدوية التي تعبر عن تراث وثقافة محافظة سوهاج.

وأشارت الدكتورة ريهام محمد إلى أن المعرض يهدف إلى اكتشاف مهارات العارضين، وتنمية قدراتهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والعمل الحر، وتأهيل خريجي وطلاب الجامعة على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح، إلى جانب تبني الأفكار الابتكارية، والإبداعية لدى الشباب، موضحة أن المعرض تضمن العديد من المنتحات التي تعبر عن تراث المحافظة مثل مفروشات أخميم، وتطريز على القماش، والنسيج والتلي ومنتجات والجلود والاكسسوار والنسيج اليدوي، وذلك بمشاركة 14 عارض من اصحاب المنتجات اليدويه.

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