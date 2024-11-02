جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة السابعة من كلية طب الأسنان

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نظمت كلية طب الأسنان، حفل الخريجين السابع، لخريجي العام الجامعي 2023/2022م ، والبالغ عددهم 192 خريجاً، يوم الخميس الموافق 31 من أكتوبر، بقاعة النيل للإشعاع الحضاري بالجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الأسنان.

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ التهنئة للخريجين من أبناء كلية طب الأسنان، مطالباً إياهم ؛ بمواصلة التعلم، ومواكبة أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، مشيداً في ذلك، بالمستوى العلمي المتميز للكلية، وما تحققه الكلية من إسهامات في الارتقاء بالخدمة الصحية، والعلاجية، التي تقدمها للمجتمع؛ في مجالات طب، وجراحة الأسنان المختلفة.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بدور أولياء الأمور، وجهدهم، وعطائهم لأبنائهم، مؤكداً حرص إدارة الجامعة؛ على تقديم خريج على قدر عال من العلم، والمعرفة، ينافس بقوة في سوق العمل المحلي، والدولي، متمنياً للطلاب النجاح، والتفوق في الحياة القادمة، ومواصلة التعلم ،و البحث، وتنمية المهارات، لرفع كفاءتهم للتنافس ،ولمواجهة سوق العمل.

وأكدت الدكتورة صفاء تهامي ؛ على حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لكافة الطلاب، والخريجين؛ لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل؛ على نحو يليق باسم، ومكانة الجامعة، وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية، متمنية لكل طالب تحقيق ما يرجو، وموجهة شكرها، وتقديرها لأولياء أمور الطلاب؛ لدعمهم لأبنائهم، ومتمنية للجميع مزيداً من التقدم، والرقي، والاستمرار في تحصيل العلم.

وأشار الدكتور محمد بدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الى إن الدفعة السابعة متميزة بتفوق خريجيها، مشيراً إلى حرص الكلية؛ على تكريم المتفوقين من أبنائها، وأوائل الخريجين، الذين حصلوا على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتوزيع شهادات تقدير لجميع الخريجين.

شهدت الاحتفالية حضور؛ الدكتورة هبة راشد وكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء المليجي وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناهض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبدالسلام أمين عام نقابة أطباء الأسنان بأسيوط، والأستاذ المنتصر حسين أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالكلية، والخريجين، وأولياء أمورهم.

وتضمنت الاحتفالية؛ تقديم درع الكلية للقيادات، وتم تكريم الدكتور طاهر محمد الشريف نقيب أطباء الأسنان بأسيوط، وتسلم الدرع نيابة عنه؛ الدكتور بهاء عسران عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، كما قام اتحاد طلاب الكلية؛ بتكريم رئيس الاتحاد الخريج محمد صفوت.