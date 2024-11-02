وزارة الثقافة تنظم حفلا لأميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، وذلك في الثامنة مساء يوم الأحد ٣ نوفمبر على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها (فوجا لـ باخ ، في هويد الليل البخيل وأنا و مافيا لـ عمر خيرت ، اللي بالي بالك لـ خالد حماد ،انت عمري لـ محمد عبدالوهاب ، سابر دانس لـ آرام خاتشاتوريان ، الدنيا ريشة لـ سعد عبد الوهاب ، جاردس لـ فيتوريو مونتي ، حرمت أحبك لـ صلاح الشرنوبي ، بلوز فور جيلبرت مارك جلينتوورث ، قلبي دليلي لـ محمد القصبجي ، ماريمبا فلامنكا ،لـ اليس جوميز ، موسيقى صعيدي لـ الريس كرم، كركشنجي لـ حسن أبو السعود ، چاي واناماكر لـ مات سافيدج ، صولو سنير درامز لـ بريدچمين ، محتار لـ أبو غناء: علي الحريري و تلات دقات، فيكتوري لـ بوند ميوزك ، توكاتو آند فواجو لـ باخ سهر الليالي الرحبانية ).

وتضم الفرقة العازفين محمد عصام - شريف صلاح ( بيانو ) ، مصطفي سعيد ( ساكسفون - كلارنيت) ، نهي سامي ( اوبوا ) ، امير ابراهيم ( ترومبون) ، علي الحريري - وليد جبر ( ترامبيت ) ، يحي رمضان ( قانون ) ، رمزى حليم ( اوكورديون ) ، هاني الصواف ( ايقاع )، مروان الصواف (بركاشن) ، ماجد الصواف ( كاجون - رق ) ، محمد عرفه( كونجا - ايقاع ) ، جمال علاء ( درامز ) ، احمد انور ( جيتار ) ، الريس كرم - حمدي العربي ( غناء وموسيقى صعيدى ).

يذكر أن نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.