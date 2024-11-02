سام مرسي يتصدر تشكيل إبسويتش تاون أمام ليستر سيتي

أعلن كيرن ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليستر سيتي.

ويستضيف فريق إبسويتش تاون، اليوم السبت، نظيره ليستر سيتي على ملعب بورتمان رود، في لقاء ينطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر سام مرسي تشكيل إبسويتش تاون أمام ليستر سيتي، حيث يعود للتشكيل الأساسي بعدما غاب عن مباراة فريقه الماضية أمام برينتفورد.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة سام مرسي أمام ليستر، حيث تعرض لإصابة في أوتار الركبة، أبعدته عن اللقاء الماضي، بحسب تقارير صحفية بريطانية.

ويبحث إبسويتش تاون بقيادة سام مرسي عن انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي، حيث لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن بعد 9 جولات.

ويحتل إبسويتش تاون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الخامس عشر بـ9 نقاط.

تشكيل إبسويتش تاون لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: موريتش.

خط الدفاع: بن جونسون - أوشيه - بورجاس - ليف ديفيز.

خط الوسط: سام مرسي - كالفين فيليبس - كونور شابلين.

وفي الهجوم: سميدش - ليام ديلاب - هوتشينسون.