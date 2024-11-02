الأرصاد: ظهور سُحب ركامية على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن إشارة آخر صور الأقمار الصناعية، اليوم السبت، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظة مطروح والتي يصاحبها أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا.

كما تظهر السحب الركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

كما تظهر بعض التكونات الركامية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد يصاحبها أمطار خفيفة.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد اليوم السبت أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على محافظة مطروح، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحري.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من شمال سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الإرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 14درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17 درجة.