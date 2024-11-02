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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الروسية تعين أسقفًا ثانيًا لإكسرخية أفريقيا

أرشيفية
أرشيفية
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عين المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية أسقفًا نائبًا للإكسرخية الأفريقية، وجاء ذلك خلال  جلسته المنعقدة يوم أمس، كما قرر المجمع إعفاء أسقفه يوثيميوس من لوخوفيتسكي من منصبه كرئيس لقسم التبشير السينودسي ورئيس دير فيسوكو بتروفسكي في موسكو وتعيينه نائبًا للإكسرخية الأفريقية.

يذكر أن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا حكمت بخلع كل من الأساقفة الذين قادوا إكسرخية الكنيسة الروسية الأفريقية، بالإضافة إلى اثنين من الكهنة الروس لنشاطهم على الأراضي الكنسية للإسكندرية. لا تعترف الكنيسة الروسية بأي من هذه القرارات.

تم الاعتراف رسميًا بخلع أول إكسرخس، المطران ليونيد من جورباتشوف، من قبل المجمع المقدس لكنيسة اليونان، بينما حكم المجمع البلغاري في عام 2023 بالامتناع عن خدمة الإكسرخ على الأقل حتى يتسنى له الوقت لدراسة القضية الأفريقية بعمق أكبر.

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