محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، اليوم السبت، نظيره برايتون على ملعب أنفيلد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، وتنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام برايتون، حيث يقود الهجوم رفقة داروين نونيز وكودي جاكبو.

وشارك صلاح بديلًا في المباراة الماضية أمام برايتون في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان صلاح سجل هدف تعادل الريدز أمام أرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بنتيجة 2-2، كما حقق أكثر من رقم قياسي.

وأحرز محمد صلاح 6 أهداف حتى الآن مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، كما صنع 5 آخرين خلال مشاركته في 9 مباريات.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي برايتون في المركز السادس بـ16 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.