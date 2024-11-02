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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسعفين قولهم "إن طائرة مسيرة "كواد كابتر" أطلقت النار على مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مختلفة".
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 10 مواطنين خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.. ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط إطلاق نار وقنابل الصوت والغاز السام، واعتقلت 10 مواطنين بعد أن داهمت منازلهم".
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و314 مواطنا، وإصابة 102 ألف و19 آخرين، فيما لايزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي جباليا