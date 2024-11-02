تعرف على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بورنموث بملعب فيتاليتي، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث، ويعاونه في الخط الهجومي فيل فودين وبرناردو سيلفا وماتيوس نونيز.

ويعاني مان سيتي من الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها البلجيكي كيفين دي بروين، رودري، بالإضافة إلى الجناحين جاك جريليش وجيريمي دوكو.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يأتي بورنموث في المركز الثاني عشر وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - ناثان آكي - جوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيز - إلكاي جوندوجان.

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فيل فودين.