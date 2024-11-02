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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لشكاوى المواطنين.. نقل الموقف العشوائي بميدان الكيت كات "بشتيل-لعبة" إلى "مصنع الثلج"

اللواء حازم لاشين
اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة
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استجاب اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة، لشكاوى المواطنين من وجود موقف عشوائى بموقف عشوائى بميدان الكيت كات "موقف بشتيل-لعبة "، وعلي الفور، تم تشكيل حملة بقيادة صابر على مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية وبحضور إبراهيم صلاح رئيس قطاع وسط بجهاز السرفيس ومفتشى وموظفى القطاع وبالتنسيق والتعاون مع رجال الإدارة العامة للمرور، وعلي تم التدخل.

وتم القضاء على الموقف العشوائى ونقله من ميدان الكيت كات إلى موقف مصنع الثلج.

كما تم إزالة أسباب الشكوى وساد الهدوء المكان، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بمتابعة المكان بصورة مستمرة لعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الذى يؤكد دائمًا أهمية تلقى شكاوى المواطنين ومنحها الأولوية فى التدخل وحلها على الفور.

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