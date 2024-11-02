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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة كفر الشيخ تشارك في الملتقى الأول حول السياسة الخارجية

والمنعقد بوزارة الخارجية والهجرة المصرية

وفد جامعة كفرالشيخ
وفد جامعة كفرالشيخ
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شاركت جامعة كفر الشيخ، بوفد طلابي في فعالية نظمتها وزارة الخارجية والهجرة لأول مرة حول "السياسة الخارجية المصرية"، بمقر وزارة الخارجية شارك فيها ٥٠ طالبا وطالبة من ٢٠ جامعة حكومية مصرية، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة إدارة الاسر الطلابية بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.
 

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة في هذه الفعاليات تأتي ضمن أنشطة الدبلوماسية العامة التي تنظمها وزارة الخارجية والهجرة، للتفاعل مع الشباب المصري للحديث عن أولويات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها.


ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الفعالية تضمنت عدة جلسات على مدار اليوم مع عدد من مساعدي الوزير ونوابهم، تناولت تطورات العلاقات المصرية مع الدول العربية والافريقية والأوروبية، فضلاً عن لقاءات مع القطاعين الاقتصادي وحقوق الانسان، حيث اتيحت الفرصة للطلبة لعقد اجتماعات مع قطاعات الوزارة للتعرف على طبيعة عمل الدبلوماسية المصرية، وتم ترتيب جلسة خاصة للطلبة لاستعراض شروط ومعايير الالتحاق بوزارة الخارجية. 
شارك في الجلسة الافتتاحية للفعالية، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حيث أعرب عن سعادته لاستضافة وزارة الخارجية لشباب مصر الواعد، وأكد حرص الوزارة على التفاعل مع فئة الشباب من كافة محافظات مصر واجراء حوار تفاعلي متبادل معهم حول السياسة الخارجية المصرية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تعانى منها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، واستعرض التحركات النشطة التي تقوم بها وزارة الخارجية في مختلف الملفات التي تعتلي أولوية الدبلوماسية المصرية، مشيراً إلى الأزمات الإقليمية غير المسبوقة التي تحيط بمصر، مما يتطلب الانخراط بفاعلية وحكمة للتعامل مع هذه التحديات. كما استمع سيادته لآراء الشباب بالنسبة للتطورات في الإقليم ومقترحاتهم وتصوراتهم حول سبل التعامل معها.

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الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس جامعة كفر الشيخ وزارة الخارجية والهجرة السياسة الخارجية المصرية الدول العربية والأفريقية