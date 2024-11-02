انطلاق حملة طرق الأبواب لمبادرة بداية جديدة في دمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق حملة طرق الأبواب، الذي ينظمها المجلس القومي للمرأة لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأهدفها ودور المرأة بها، وجاء ذلك بحضور مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي بالمحافظة، وعظات من مديرية الأوقاف.

في البداية نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط للمجلس القومي للمرأة، والرائدات، وأوضحت أن محافظ دمياط يؤكد على أهمية الحملة في رفع مستوى الوعي لدى النساء بالمبادرة الرئاسية، فضلاً عن تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل وتدريب، مؤكدًا على الدعم الكامل للحملة من قبل المحافظة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاحها.

كما أعربت نائب محافظ دمياط عن سعادتها في المشاركة في اليوم التدريبى لاطلاق حملة طرق الأبواب لتعريف المواطنين والسيدات بأهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضى وتستمر لمدة ١٠٠ يوم لتحقيق الاستراتيجيات الرامية نحو تنمية الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين بكافة المناطق.

وأكدت نائب محافظ دمياط قائلة: إن هذا البرنامج الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مديرية الاوقاف، يبرز أهمية التعاون بين الجهات لتعزيز أهداف المبادرة، وأيضًا إبراز دور المجتمع والسيدات لتعريف أسرهم بأهمية المبادرة والخدمات المقدمة فى إطارها، وكذلك التعريف بالدور الذي تقوم الدولة لخدمة المواطنين وبناء الإنسان باعتبارها من أهم الرؤى التنموية لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، وأكدت دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود والتأكيد على جهود الجهات لتحقيق المستهدفات المُتعلقة بتلك المبادرة.

وأكدت مروة نبيل، إن الحملة تستمر لمدة ثلاث أيام من ٣ من ٥ نوفمبر الجاري، تستهدف ٤٣ قرية لتوعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والخدمات المقدمة من خلالها، وكيفية الاستفادة منها.

كما استمعت المهندسة شيماء الصديق، إلى الرائدات في الحملة، والدور الذي تلعبه الرائدات في توعية السيدات، وأكدت نائب محافظ دمياط على ضرورة توعية السيدات بمخاطر الولادة القيصرية، والزواج المبكر، والموضوعات الخاصة بالأسرة.

كما دعت "نائب المحافظ" إلى السيدات حضور ملتقى التوظيف المقرر عقده في رأس البر ٦ نوفمبر ضمن فاعليات مهرجان دمياط، والتعرف على الوظائف الموجودة داخل المحافظة، وكيفية الاستفادة منها.