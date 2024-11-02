بولتون: نتائج الانتخابات الرئاسية ستكون متقاربة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، أنه كلما زاد عدد المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية زادت قوة البلاد، إذ إن أمريكا بلد المهاجرين، ولكنها تلتزم بالقانون، ويمكن الجمع بين الأمرين، فضلًا عن أن الانتخابات الأمريكية ستكون متقاربة للغاية.

وأضاف بولتون، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، لا اعتقد أنه يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات في المرحلة الحالية، ولكن المزيد من الأقليات أصبحوا جمهوريين، لأنهم يرون أن الجمهورين لديهم الإجابة الصحيحة فيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي والحرية في البلاد.

وأوضح أنه من الممكن فوز كمالا هاريس في الانتخابات ولكن نمو دعم الأقليات الحزب الجمهوري سيستمر.