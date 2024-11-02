هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام يونيون برلين

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يونيون برلين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، نظيره يونيون برلين على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام يونيون برلين، حيث يتواجد على رأس هجوم البافاري رفقة جمال موسيالا وكينجسلي كومان ومايكل أوليسي.

اكتسح البايرن، ماينز برباعية نظيفة خلال مباراة دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا، سجل خلالها موسيالا هاتريك بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يأتي يونيون برلين في المرتبة الرابعة وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: رافائيل جوريرو - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - جواو بالينيا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.