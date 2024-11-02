موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوخوم بالدوري الألماني

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوخوم، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، نظيره بوخوم على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بوخوم، ليواصل حجز مكانه أساسيًا مع المدرب توبمولر.

وقاد مرموش آينتراخت فرانكفورت للتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ بعد مشاركته بديلًا بـ7 دقائق فقط.

ويعد عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، إذ إنه سجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين خلال مشاركته في 8 مباريات حتى الآن.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، بينما يتذيل بوخوم الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوخوم

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - براون

خط الوسط: إلياس السخيري - أنسجار كناوف - باهويا - محمود داوود - كولينز

وفي الهجوم: عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي.