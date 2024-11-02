وفد طلابي من جامعة الأقصر يشارك في فعالية لوزارة الخارجية.. صور

أشارت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، إلى مشاركة ممثلين عن طلاب الجامعة في الفعالية التي نظمتها وزارة الخارجية والهجرة حول السياسة الخارجية المصرية بمقر وزارة الخارجية بمشاركة ٥٠ طالبا وطالبة من ٢٠ جامعة حكومية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.

أشرف على مشاركة طلاب جامعة الأقصر في الفعالية، الدكتور وائل الصغير مدير رعاية الشباب بالجامعة، والدكتورة علا على، القائم بعمل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر.

وتأتي الفعالية ضمن أنشطة الدبلوماسية العامة التي تنظمها الوزارة للتفاعل مع الشباب المصري للحديث عن أولويات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها.

تضمنت الفعالية، عدة جلسات على مدار اليوم مع عدد من مساعدي الوزير ونوابهم، تناولت تطورات العلاقات المصرية مع الدول العربية والافريقية والأوروبية، فضلاً عن لقاءات مع القطاعين الاقتصادي وحقوق الانسان، حيث اتيحت الفرصة للطلبة لعقد اجتماعات مع قطاعات الوزارة للتعرف على طبيعة عمل الدبلوماسية المصرية، وتم ترتيب جلسة خاصة للطلبة لاستعراض شروط ومعايير الالتحاق بوزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية والهجرة قد نظمت فعالية حول السياسة الخارجية المصرية بمقر وزارة الخارجية شارك فيها 50 طالبا وطالبة من 20 جامعة حكومية مصرية من محافظات الأقصر والقاهرة والإسكندرية والسويس وبني سويف والقليوبية والدقهلية والمنيا والمنوفية وسوهاج وأسيوط وقنا والغربية والفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة ودمياط وأسوان والشرقية.

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للفعالية

وتأتي الفعالية، التي تنظم للمرة الأولى، ضمن أنشطة الدبلوماسية العامة التي تنظمها الوزارة للتفاعل مع الشباب المصري للحديث عن أولويات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها.

وشارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، في الجلسة الافتتاحية للفعالية، حيث أعرب عن سعادته لاستضافة وزارة الخارجية لشباب مصر الواعد، وأكد حرص الوزارة على التفاعل مع فئة الشباب من كافة محافظات مصر واجراء حوار تفاعلي متبادل معهم حول السياسة الخارجية المصرية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تعانى منها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، واستعرض التحركات النشطة التي تقوم بها وزارة الخارجية في مختلف الملفات التي تعتلي أولوية الدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى الأزمات الإقليمية غير المسبوقة التي تحيط بمصر، مما يتطلب الانخراط بفاعلية وحكمة للتعامل مع هذه التحديات، كما استمع لآراء الشباب بالنسبة التطورات في الإقليم ومقترحاتهم وتصوراتهم حول سبل التعامل معها.

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