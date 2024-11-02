النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي أمام غزل المحلة في الدوري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره غزل المحلة بعد قليل، على ملعب الإسماعيلية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد من دوري نايل 2024 - 2025.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الخامسة مساء اليوم وسط حضور من جماهير الدراويش التي تمنى النفس ببداية قوية في الموسم الحالي.

تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي

خط الوسط: محمد حسن، عماد حمدي، مروان حمدي، محمد عبدالسميع

خط الهجوم: خالد النبريصي ونادر فرج

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المحلة

حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد عمار، وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر، ومحمد نصر وعماد حمدي وهشام محمد ومحمد بيومي ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع وعمر القط وعلي الملواني وعبد الله السعيد ومحمد خطاري ومروان حمدي، ومحمد زيدان وإيريك تراوري ومحمد وجدي، وخالد النبريصي وحسن صابر ونادر فرج.

مواجهات الإسماعيلى وغزل المحلة

وتحمل مباراة الإسماعيلى مع غزل المحلة رقم 85 بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق وتواجها في 84 مباراة قبل وجاءت نتائج مواجهات الإسماعيلى وغزل المحلة كالتالى..

عدد المباريات: 84

فاز الإسماعيلى: 31

فاز غزل المحلة: 15

التعادل: 38

سجل الإسماعيلى: 88