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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الهيئة القومية للاستشعار من البعد تنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء عددًا من الزيارات العلمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الهامة التي تهدف إلى دعم التعليم وتعليم الطلاب.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن هذه الزيارات تأتي في إطار الجهود المُستمرة التي تبذلها الهيئة طوال فترة الصيف، حيث تم بتدريب مئات الطلاب على أحدث تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، ما يُسهم في إعداد جيل من الشباب المُدرب والمؤهل ليصبحوا جزءًا من الكوادر الوطنية المُتميزة، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه على مدار خمس زيارات بواقع زيارة كل أسبوع، أتيحت الفرصة للطلاب للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في معامل الهيئة، ما أثّرى تجاربهم التعليمية وقدم لهم فرصة التعلم من خبراء المجال.

وفي لفتة تقديرية لدعم الهيئة، كرمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، ومنحته درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في دعم الطلاب وتوفير بيئة علمية مُتميزة تُعزز من تطوير قدراتهم.

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