وزير الصحة يبحث مع ميدوك سبل التعاون في مجال رقمنة السجلات الطبية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة ميدوك لبحث سبل التعاون في مجال رقمنة السجلات الطبية، وذلك في إطار استيراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنظومة الصحية، وإنشاء قاعدة بيانات لاستخدامها في الأغراض التعليمية والبحثية، لتوفير كافة السبل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

التكنولوجيا الحديثة للأطقم الطبية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل عن شركة ميدوك وهي إحدى الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الصحية من خلال رقمنة السجلات الطبية، وإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية، والربط بين شركات التأمين والمرضى ومقدمي الخدمات الطبية، وذلك لتحسين تجارب المرضى في الحصول على الخدمات الطبية.

وأشار عبد الغفار إلى أن شركة ميدوك تتعاون مع المستشفيات، والعيادات، والمراكز الطبية، بنظام تكنولوجي متطور لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة الطبية والمرضى، من خلال رقمنة سجلات المرضى، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وتوفير منصة آمنة للأطقم الطبية، لتبادل المعلومات، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في أكثر من 250 مركزا طبيا في محافظة الإسكندرية.

وأضاف عبد الغفار، أن شركة ميدوك لديها تطبيق إلكتروني يتيح خدمات التشخيص «عن بُعد» والروشتة الإلكترونية، والحجز الإلكتروني في العيادات، والتواصل الفعال بين مقدمي الخدمة الطبية والمرضى، إلى جانب خاصية للتذكير بمواعيد الدواء.

وقال عبد الغفار، إن الوزير أوصى بتفعيل رقمنة السجلات الطبية في عيادات التأمين الصحي بمستشفى مدينة نصر، كتجربة واقعية على أرض الواقع، وتحليل بيانات مترددي العيادات، واستخدامها في أغراض البحث العلمي، وفي مجال الوقاية من الأمراض، وتحسين النظم الصحية من خلال الابتكار، والتكنولوجيا.



حضر الاجتماع الدكتور أشرف عبد العليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف طلعت، مدير عام الشبكات بمركز معلومات وزارة الصحة، ومن جانب شركة ميدوك، المهندس أحمد عبد المجيد، والدكتور يوسف بلال.

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