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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة قدم نسائية.. اتحاد الكرة يعلن تغيير مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مبارتين فى الاسبوع السادس من دورى القسم الاول للكرة النسائية.

وتقرر تعديل موعد و مكان مباراة البنك الاهلى بيراميدز، و المقرر لها يوم الجمعة 08-11-2024 الساعه 2:30 مساءً، لتصبح يوم الثلاثاء 12-11-2024 الساعه 4:30 مساءً بملعب الامن المركزى بالطريق الصحراوى. 

كما تم تعديل موعد مباراة بالم هيلز الجونه و المقرر لها يوم الجمعه 08-11-2024 الساعه 2:30 مساءً، لتصبح يوم الاثنين 18-11-2024 الساعه 2:30 مساءً بملعب بالم هيلز.

وكانت قد انتهت امس الجمعة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وشهدت ٧ مباريات كان أبرزها لقاء الاهلي وفوزه على اتحاد بسيون بثمانية أهداف ليتصدر بذلك ترتيب الدوري.

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كرة النسائية لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية