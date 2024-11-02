كرة قدم نسائية.. اتحاد الكرة يعلن تغيير مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مبارتين فى الاسبوع السادس من دورى القسم الاول للكرة النسائية.

وتقرر تعديل موعد و مكان مباراة البنك الاهلى بيراميدز، و المقرر لها يوم الجمعة 08-11-2024 الساعه 2:30 مساءً، لتصبح يوم الثلاثاء 12-11-2024 الساعه 4:30 مساءً بملعب الامن المركزى بالطريق الصحراوى.

كما تم تعديل موعد مباراة بالم هيلز الجونه و المقرر لها يوم الجمعه 08-11-2024 الساعه 2:30 مساءً، لتصبح يوم الاثنين 18-11-2024 الساعه 2:30 مساءً بملعب بالم هيلز.

وكانت قد انتهت امس الجمعة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وشهدت ٧ مباريات كان أبرزها لقاء الاهلي وفوزه على اتحاد بسيون بثمانية أهداف ليتصدر بذلك ترتيب الدوري.