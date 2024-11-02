المصري مارتن رامي زكي "بطل أفريقيا" يخطف الأضواء في بطولة العالم للرماية

خطف الرامي الناشيء المصري مارتن رامي، الأضواء خلال منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، بسبب الإنجازات التي حققها على مستوى منافسات الناشئين، فقد حقق ثلاث اللقاب افريقيا.

وتستضيف مصر 300 رامٍ ورامية من 19 دولة، يشاركون في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

حصل مارتن رامي زكي على ثلاث مراكز في بطولة أفريقيا فاز بالمركز الثاني في منافسات الفردي، حيث خلف البطل الأمريكي، ليصبح تلقائيًا بطل إفريقيا على مستوى الناشئين.

ولم يكتف مارتن بإنجازه على المستوى الفردي، بل كان ضمن الفريق المصري للناشئين الفائز بالمركز الأولى في البطولة.

وتلقى مارتن رامي إشادة كبيرة من جميع الحضور لمنافسات البطولة، والتي شهدت تواجد رئيس الاتحاد الدولي للرماية الـ FITASC، السيد جون فرانسوا، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بمستوى وأداء جميع الرماة المصريين خلال البطولة، مشيرًا إلى أن مارتن رامي قدم أداء مميزًا على مستوى الفردي وفي مسابقات الفرق وساهم في زيادة حصيلة مصر من الميداليات.

جدير بالذكر أن بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر وبطولة الجائزة الكبرى، تقام خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024.