ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مركز الرعاية الصحية برفح

وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مركز الرعاية الصحية بالبرث مركز رفح.

وأوضح الدكتور أسامة ، أن الزيارة تأتي للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، ، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية

وأشار إلي توجيهات وكيل الوزارة أثناء الزيارة إلى أهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم،

كما تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، مركز الرعاية الصحية بالشيخ زويد

وأكد وكيل الوزارة، أن الزيارة تأتي للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل

وأشار وكيل الصحة أثناء الزيارة إلى أهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للمترددين

المستلزمات الطبية توافر الأدوية انتظام سير العمل شمال سيناء