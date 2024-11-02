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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

زيارة مفاجئة.. "الشربيني" و"النجار" يتابعان العمل بمحطة رفع صرف صحى الهرم الحلزونية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
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قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بزيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل بمحطة رفع صرف صحى الهرم الحلزونية، الواقعة على طريق ترعة المنصورية بجوار كفر نصار - فيصل، وذلك عقب اجتماعهما لاستعراض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، بمختلف مكونات محطة رفع صرف صحى الهرم الحلزونية لمتابعة مدى الالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة، وتواجد العاملين بمواقعهم، وانتظام سير العمل بمختلف مكونات المحطة، حيث شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمظهر العام للمحطة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، والمهندس عادل النجار، لشرح تفصيلى من مسئولى تشغيل محطة رفع صرف صحى الهرم الحلزونية، عن سير العمل بها، والذين أوضحوا أن المحطة تعمل بطاقة 600 ألف م3 يومياً، وتخدم منطقة الأهرامات، وتستقبل مياه الصرف الصحى الواردة من محطة خوفو، وترسا 6، وكفر نصار، وترسا 5، ومساكن الضباط.

ورافق وزير الإسكان ومحافظ الجيزة فى جولتهما، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى للمياه والصرف، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب الوزير، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندس محمد نور، السكرتير العام المساعد.

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يقومان بزيارة مفاجئة متابعة سير العمل بمحطة رفع صرف صحى الهرم الحلزونية الشربيني يشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة أعمال تنسيق الموقع والمظهر العام للمحطة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ترعة المنصورية كفر نصار - فيصل تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات