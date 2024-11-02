الجراج وحبيبي دائما أبرزها.. أعمال فنية واجهت مرض السرطان على الشاشة.. الناقدة ماجدة موريس: التناول كان سطحيا

يعد الفن مرآة المجتمع الذي يعكس كل قضاياه وأزماته؛ وتصدي الفن للعديد من الأمراض والأوبئة التي حلت بالمجتمع؛ ومن أبرزها مرض السرطان وفي إطار الجهود العالمية لرفع الوعي خاصة بسرطان الثدي، يجري على مدار السنوات الماضية تحديد شهر أكتوبر باعتباره الشهر الرسمي للتعريف والتوعية بالمرض ألقت "البوابة نيوز" الضوء علي دور الفن تجاه المرض الذي يعد جرس إنذار لكل الظواهر المجتمعية وكيفية التعامل مع المصابين بالمرض.

بدون سابق إنذار

يدور حول تدهور العلاقة بين الزوجين (مروان) و(ليلى) وتصل إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور منعطفًا صادمًا حينما يكتشفان إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث بطولة كل من آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وجهاد حسام الدين ونهال عنبر وياسر علي ماهر وإسلام حافظ ونورا شعيشع وفتوح أحمد وحنان سليمان وعمر الشناوي إخراج هاني خليفة.

المعلم

يدور المسلسل في إطار اجتماعي درامي، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة مع زوجتة زمزم، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي وتُصيب زمزم التي تجسد دورها سهر الصايغ بمرض السرطان، وهي زوجة الفنان مصطفى شعبان، التي تكشف الحلقات الأولى من المسلسل إصابتها بهذا المرض وعلى مدار الحلقات تمكن المرض منها بشراسة لكنها تحاول الاطمئنان على من حولها خوفًا من الموت، بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم ومفيد عاشور وانتصار وسهر الصايغ وأحمد بدير وأحمد عبدالله محمود وطارق النهري وسلوى خطاب ومنذر رياحنة وسلوى عثمان إخراج مرقس عادل.

إمبراطورية ميم

يدور المسلسل حول إصابة الزوجة بمرض السرطان، وبالرغم من محاربتها له إلا أنها توفيت بسببه ثم يجد (مختار) نفسه مسئولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كل الاتجاهات بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى وسلاف فواخرجي ومحمود حافظ ونور النبوي ومحمد محمود عبدالعزيز وإيمان السيد ومايان السيد وهاجر السراج ونجلاء بدر ونورهان منصور إخراج محمد سلامة.

"حلاوة الدنيا"

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعي أمينة تعاني من مرض السرطان قامت بتجسيدها النجمة هند صبري التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالمرض اللعين، فيتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، وتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة بعد تخلي خطيبها عنها بعد معرفته أنها مُصابة بمرض السرطان لكنها تتعرف على شخص جديد يعاني كذلك من السرطان، ويقرر الثنائي استكمال حياتهما معًا ودعم بعضهما البعض رغم الظروف الصعبة التي تحيط بهما ومحاربة كل منهما للمرض. المسلسل بطولة هند صبري، ظافر عابدين، هاني عادل، أنوشكا، مصطفي فهمي، رجاء الجداوي وغيرهم من النجوم، وإخراج حسين المنياوي.

الجراج

تدور أحداث الفيلم حول نعيمة حارسة عمارة وسايسة جراج في إحدى العمارات بالزمالك وتقوم بتجسيد دورها النجمة نجلاء فتحي، وهى أيضًا أم لسبعة أطفال، أما زوجها زينهم فهو عاطل عن العمل ومنحرف خلقيًا ومتنكرًا لمسئوليته أمام زوجته وأطفاله، ويسعى للحصول على عقد عمل في الخارج حتى يتحقق له ذلك، ويسافر تاركًا أطفاله لأمهم تتحمل وحدها عبء تربيتهم وأثناء الأحداث تُصيب نعيمة بالمرض اللعين وتتدهور صحتها ثم تتوالي المشاهد.

بطولة نجلاء فتحي، فاروق الفيشاوي، سيد زيدان،جورج سيدهم، تحية كاريوكا، علاء ولي الدين، إخراج علاء كريم.

حبيبي دائماً

ويعد هذا الفيلم من أيقونات السينما المصرية وترضخ فريدة لضغط والدها وتتزوج من رجل الأعمال الكبير أسامة رغم حبها للدكتور إبراهيم، وتعيش معه في باريس حياة تعيسة. ينجح إبراهيم في عمله ويصبح طبيبًا كبيرًا، في حين يتم طلاق فريدة وتعود إلى مصر لكن تقع لها مأساة كبرى وهي إصابتها بمرض السرطان وتظل تعاني من صداع مستمر ويغمى عليها فتتصل جدتها بالطبيب الشهير إبراهيم، ويعود إبراهيم لها ويعلم إصابتها بسرطان المخ ويضطر لعدم إخبارها ويتزوجها ويسافران إلى لندن لقضاء شهر العسل، والتأكد من مرضها هناك، وتعلم فريدة عن طريق الصدفة بحقيقة مرضها، وينتهي الفيلم بشكل مأساوي حينما تقع فريدة بين يدي إبراهيم وهما على الشاطئ وتقول له: "يوم لما تلاقي الدموع في عنيك أفتكر كل لحظة حلوة عشناها سوا" وتموت بين أحضانه لحظة الغروب.

بطولة نور الشريف، بوسي، سوسن بدر، نعيمة وصفي،صبري عبد العزيز، سعيد عبد الغني، تأليف يوسف السباعي وإخراج حسين كمال.

"ريجاتا"

تدور أحداث الفيلم حول المصابات بمرض السرطان، حيث قامت بتجسيده الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، التي ظهرت خلال أحداث الفيلم حليقة الرأس، نظرًا لأنها كانت تخضع لجلسات علاج كيماوي، الفيلم بطولة إلهام شاهين، محمود حميدة، عمرو سعد، رانيا يوسف، وغيرهم من النجوم، وإخراج محمد سامي.

"أنت عمري"

يدور الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي، حول مهندس يُدعي يوسف، يقوم بتجسيده النجم هاني سلامة، يعلم أنه مصاب بمرض سرطان الدم، فيرفض مصارحة أسرته الصغيرة، ويذهب للعلاج بمفرده.

وهناك يقابل راقصة باليه جميلة وأنيقة وشهيرة، تعاني من نفس المرض، تقوم بتجسيدها النجمة "نيللي كريم"، فيقع في حبها، وتقع في حبه، رغم معرفتها بأنه متزوج.

الفيلم بطولة نيللي كريم، هاني سلامة، منة شلبي، عبد الرحمن أبو زهرة، ونخبة من النجوم، وإخراج خالد يوسف.

"ريبورتاج" "مش بالورقة والقلم"

فيلم روائي قصير قام بتسليط الضوء على المعاناة التي تعيشها محاربات السرطان، معاناة ليست فقط المتواجدات في القاهرة التي تتوافر فيها الرعاية الصحية إنتاج المركز القومي للسينما.

مواجهة المرض

ومن جانبها علقت الناقد ماجدة موريس حيث قالت أري أن الأعمال الفنية قدمت مرض السرطان بكل أنواعه بشكل سطحي وأضافت موريس في تصريحات خاصة لـ "البوابة": فعندما أشاهد مسلسل أو فيلم يتطرق إلي المرض اللعين أري أنه يشير إلي البطل أو البطلة أنهم قد أُصيبوا بالمرض فقط وأثناء الأحداث الدرامية يتم موت البطلة دون عرض أي معالجة للمرض أو كيفية العلاج منه نفسياً وجسدياً وأشارت فنجد أن أغلب الأعمال يتم الإشارة فيها إلي المرض بصورة ناقصة خاتمة حديثها قائلة أتمني من صناع الفن الاهتمام بالمرض بشكل أعمق والتوعية به وكيفية التعامل مع المريض أثناء أصابته بهذا التعب.

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