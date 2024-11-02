ماجدة موريس: الأعمال الفنية قدمت مرض السرطان بشكل سطحي

قالت الناقدة ماجدة موريس، إنها تري أن الأعمال الفنية قدمت مرض السرطان بكافة أنواعه بشكل سطحي.

وأضافت موريس في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، عندما أشاهد مسلسل أو فيلم يتطرق إلى المرض اللعين أرى أنه يشير إلى البطل أو البطلة أنهم قد أُصيبوا بالمرض فقط وأثناء الأحداث الدرامية يتم موت البطلة دون عرض أي معالجة للمرض أو كيفية العلاج منه نفسيًا وجسديًا.

وأشارت إلى أننا ننجد أن أغلب الأعمال يتم الإشارة فيها إلى المرض بصورة ناقصة خاتمة حديثها قائلةً، أتمنى من صناع الفن الاهتمام بالمرض بشكل أعمق والتوعية به وكيفية التعامل مع المريض أثناء إصابته بهذا التعب.