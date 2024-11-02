الإسماعيلي يكشف عن قميصه الجديد "صور"

أعلن النادي الإسماعيلي عن قميصه الجديد الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد 2024/2025 والذي جاء من تصميم شركة ملابس قطرية عالمية قامت ايضا بتصنيع قميص نادي الزمالك في الموسم الحالي.

وتم الكشف عن قميص الدراويش الجديد بمشاركة عدد من لاعبي الفريق في اعلان تحت عنوان "أنا الإسماعيلي أنا".

ويفتتح الإسماعيلي الموسم الجديد في الدوري الممتاز بمواجهة غزل المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري مساء اليوم السبت.

وخاض فريق الدراويش معسكر إعدادي للموسم الجديد في دولة قطر خاض خلاله عدة مباريات ودية.

ويقود فريق الإسماعيلي خلال الموسم الجديد المدير الفني حمد إبراهيم الذي تولى المسؤولية خلفا للراحل إيهاب جلال.

يذكر أن الإسماعيلي أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، كما وصل الفريق لنصف نهائي كأس مصر

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