ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي يكشف عن قميصه الجديد "صور"

قميص الإسماعيلي الجديد
قميص الإسماعيلي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النادي الإسماعيلي عن قميصه الجديد الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد 2024/2025 والذي جاء من تصميم شركة ملابس قطرية عالمية قامت ايضا بتصنيع قميص نادي الزمالك في الموسم الحالي.

وتم الكشف عن قميص الدراويش الجديد بمشاركة عدد من لاعبي الفريق في اعلان تحت عنوان "أنا الإسماعيلي أنا".

ويفتتح الإسماعيلي الموسم الجديد في الدوري الممتاز بمواجهة غزل المحلة في الجولة الأولى من الدوري المصري مساء اليوم السبت.

وخاض فريق الدراويش معسكر إعدادي للموسم الجديد في دولة قطر خاض خلاله عدة مباريات ودية.

ويقود فريق الإسماعيلي خلال الموسم الجديد المدير الفني حمد إبراهيم الذي تولى المسؤولية خلفا للراحل إيهاب جلال.

يذكر أن الإسماعيلي أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، كما وصل الفريق لنصف نهائي كأس مصر

https://www.facebook.com/reel/535927805735755
النادي الإسماعيلي قميص نادي الزمالك قميص الدراويش أنا الإسماعيلي أنا إيهاب جلا الدوري