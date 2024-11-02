الناقدة فايزة هنداوي: مهرجان الجونة أصبح جاذبًا لكل صناع السينما

أشادت الناقدة الفنية فايزة هنداوي بمهرجان الجونة السينمائي بعد نهاية الدورة السابعة، وأنه يعد نموذج مشرف لمصر، حيث التنوع والشمولية الفنية التي يقدمها المهرجان، وعدد الأفلام السينمائية العالمية والعربية التي يتاح عرضها من خلال فعالياته.

وأوضحت الناقدة الفنية فايزة هنداوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن المهرجان أصبح جاذب بشكل كبير ومحط أنظار كل صناع السينما والفن، إلي جانب كل صناع السينما والمهتمين بالفن، وهو ما نجحت إدارة المهرجان في تحقيقه علي مدار سنوات، وكذلك أصبح المهرجان فرصة كبيرة لتلاقي كل الثقافات الفنية المتنوعة بين العديد من الدول.

وتابعت هنداوي أن المهرجان يتطور بشكل رائع، وأصبحت له سمعه دولية وشأن كبير علي المستوي الدولي، ويسير بخطي رائعة في مكانة فنية رائعة بين المهرجانات العالمية، واستطاع مهرجان الجونة أن يجعل الدولة تهتم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد فترات من التراجع، وإعادة لمهرجان القاهرة السينمائي رونقه مرة أخرى.