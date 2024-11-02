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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بولتون: العالم أصبح مكانًا خطرًا للغاية خاصة في الشرق الأوسط

جون بولتون مستشار
جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا
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أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، أن هناك استطلاعات رأي متقاربة بشأن المرشحين في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2024، موضحًا أنه من المستحيل التنبؤ بنتيجة الانتخابات.

أضاف بولتون، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السياسة الخارجية لم تكن من القضايا الرئيسية في هذه الانتخابات أو ضمن القضايا وبنود الحملات الانتخابية للمرشحين، وما يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله مختلف تمامًا عندما تفعله الآن.

وأوضح، أن العالم الآن أصبح مكانًا خطرًا للغاية وخاصة في الشرق الأوسط، مشددًا على أنه من الواضح أن هناك صراعًا هائلًا مستمرًا على الجميع بمنطقة الشرق الأوسط.

جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سابق ا الانتخابات الأمريكية 2024