بولتون: أمريكا لم تتمكن من التعامل مع تهديدات إيران

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، إنه بإلقاء نظرة بعيدة المدى على الصراع الحالي، فإن الإدارة الأمريكية لم تتمكن مع التعامل مع التهديد الرئيسي المتمثل في إيران، وما فعلته إسرائيل هو تفكيك القدرة العسكرية لحركة حماس بشكل منهجي، وهي الآن تفكك القدرة العسكرية لحزب الله، والتي تقدرها وكالة المخابرات المركزية بما يصل إلى 150 ألف صاروخ.

وأضاف بولتون خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، مُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وكالة المخابرات المركزية أعلنت أن الصواريخ التي تقصف أدت إلى انخفاض كبير في قوة إيران في المنطقة، وإذ كان هناك المزيد من الضربات فإن الجيش الإيراني فسيكون هناك تقليص إضافي لقوة إيران.