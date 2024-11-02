جامعة أسيوط تنظم ورشا فنية لطلاب المدارس من ذوي الإعاقة السمعية لاكتشاف المواهب

صرح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ إن الجامعة تواصل فعالياتها الميدانية المجانية في محافظة أسيوط، في إطار تنفيذ محاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"؛ حيث نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، ورشتين فنيتين؛ الأولى بعنوان: " تلوين، ونسيج الورق، وصلصال الفوم " بمدرسة الأمل الابتدائية للصم والبكم بنين، والثانية بعنوان: "رسم طبيعية صامتة، وتعليم الظل، والنور" بمدرسة الأمل الثانوية الفنية بنين للصم ،وضعاف السمع (الإعدادية ، والثانوية) بأسيوط، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ الدكتورة رحاب أحمد زكي؛ أستاذ النسجيات اليدوية المساعد، ومسؤول الإعاقة بكلية التربية النوعية، ورئيس الورشة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أهمية الورش التدريبية؛ في اكتشاف المواهب الفنية، وتنمية القدرات لطلاب المدارس من ذوي الهمم، لافتاً: أن الجامعة تحرص على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة؛ لتعزيز دعم الطلاب ذوي الهمم، وتأهيلهم، ودمجهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم: إن الورش التدريبية تأتي بالتزامن مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛لبناء الإنسان"؛ للنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم بالمجتمع، والبيئة، وتشجيعهم على التفوق، والتميز في كافة المجالات.

وتأتي الورش الفنية تحت إشراف؛ الدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد عبد الباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة صلاح الدين رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رحاب أحمد زكي؛ إن ورشة العمل الخاصة "بالتلوين، ونسيج الورق، وصلصال الفوم؛ "استهدفت عدد (34) طالباً من ذوي الهمم بمرحلتي الروضة، والتعليم الابتدائي بالمدرسة، والتي تناولت الكثير من المهارات أهمها؛ أساسيات الرسم، والتلوين ، وكيفية دمج الألوان ، وعمل قصاصات الورق ، وطرق النسج على الورق ، وطرق استخدام فوم الصلصال.

أما الورشة الثانية فبعنوان "رسم طبيعية صامتة، وتعليم الظل، والنور" ؛ جاءت بمشاركة طلاب التدريب الميداني بكلية التربية النوعية/ قسم التربية الفنية المستوى الرابع، من ذوي الإعاقة السمعية، وتناولت عدداً من الفعاليات منها: ورش فنية، وورش لغة الإشارة، واستهدفت عدد(8) طلاب من المرحلة الثانوية الفنية؛ لإكسابهم عدة مهارات أهمها؛ التعبير عن الذات، وتنمية التواصل الاجتماعي، والتفكير الإبداعي لـ ذوي الهمم، وإعطاؤهم الفرصة؛ للتعبير عن مواهبهم الفنية، واستثمارها بشكل إيجابي.

وشارك في تنفيذ الورش؛ الدكتورة ليلى سيد أخصائي فنون تشكيلية بكلية التربية النوعية، والأستاذة هالة كرم معلم خبير بمدرسةالأمل للصم بنات، والأستاذة مروة السيد معلم التربية الفنية لمدرسة الصم ابتدائي بنين، والأستاذ محمد أحمد زكي أخصائي اجتماعي، ومسؤول الدمج بمدرسة الوحدة العربية، كما شارك في الإعداد للورش؛ الأستاذ شحاتة خلف مدير مدرسة الأمل للصم الابتدائية بنين، والأستاذ سيد صلاح مدير إدارة مدرسة الأمل الثانوية الفنية بنين للصم، وضعاف السمع (الإعدادية، والثانوية)، والأستاذة سماح محمد مشرفة الروضة بالمدرسة،والأستاذ عصام فواز قيادة تانية، والأستاذ أحمد غريب قيادة تانية، والدكتورة سلوى علي معلم خبير، ومترجمة إشارة، والأستاذة منى عباس، والأستاذة عبير كمال، والأستاذ طلعت، والأستاذ محمد متولي معلمو قسم الزخرفة بالمدرسة، والأستاذة نهى نبيل مسؤول الإعلام، والأستاذة الشيماء حسين مشرف الروضة، والأستاذة زيزي مصطفى معلمة التربية الفنية، والأخصائيون الاجتماعيون بالمدرستين