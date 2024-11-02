الداخلية تواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات في المحافظات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (المنوفية، مطروح) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن المنوفية

(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السادات.. وبحوزته (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2،5 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

مديرية أمنمطروح

(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (3،6 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.