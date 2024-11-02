خالد جلال يعيد ترتيب الأوراق داخل نادي التحدي قبل انطلاق الدوري الليبي

السبت 02/نوفمبر/2024 - 02:32 م

بدأ المدرب المصري خالد جلال، المدير الفنى الجديد لفريق التحدي الليبي في إعادة ترتيب أوراق الفريق لإعادة الانضباط والاستقرار داخل صفوف الفريق استعدادًا للارتباطات المقبلة في الدوري الليبي.

ويرغب المدير الفني في إعادة ترتيب الأوراق داخل صفوف الفريق فى أسرع وقت قبل انطلاق مشوار التحدي في الدوري الليبي الممتاز في ظل المنافسة القوية بين جميع الأندية.

وواصل خالد جلال، المدير الفنى لفريق التحدي، العمل في التدريبات من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الإنسجام والتجانس بين اللاعبين لتحسين شكل وأداء الفريق بصورة ترضى طموحات مجلس الإدارة والجماهير الليبية التى أحسنت استقباله عند توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وحاول خالد جلال خلال الأيام الماضية إيجاد بعض الحلول للعديد من المشاكل الفنية التي يعاني منها الفريق حيث استلم الفريق به نواقص فنية هجوميًا ودفاعيًا ويعمل حاليًا مع جهازه المعاون على الوصول إلى التشكيل المناسب للفريق.

وأكد خالد جلال، أن كرة القدم الليبية تشهد تتطورملحوظ خلال السنوات الأخيرة وسنعمل على تطوير الفريق وتحقيق أهدافه بكل قوة.