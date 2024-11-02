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السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

50 مليون المنوفية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة