الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.