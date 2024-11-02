إنفوجرافيك.. رسائل وزير الزراعة لتطوير أنظمة الغذاء بالمنطقة العربية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف استعرض خلاله أبرز محطات ورسائل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير أنظمة الغذاء في المنطقة العربية خلال زيارته للأردن.

وجاءت تلك الرسائل على هامش مشاركته في اجتماعات المنتدى الإقليمي لتحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية بالأردن، والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالامم المتحدة (الاسكوا)، بمشاركة وحضور عدد من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية وممثوا المنظمات الدولية والإقليمية.

وعقد علاء فاروق على هامش المنتدى عددا من اللقاءات الثنائية الهامة بهدف تعزيز التعاون المشترك، حيث التقي و"فايز المقداد" وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بدولة سوريا، كما التقى أيضا المهندس وائل المبارك وزير الشئون البلدية والزراعة بالبحرين، و"اسد عبدالرازق محمد" وزير الدولة بوزارة الزراعة والري بالصومال.

كما التقى وزير الزراعة أيضا ونصر الدين العبيد رئيس المركز العربى لدراسات المناطق الجافه والأراضى القاحلة “أكساد”، كذلك المهندس فارس حموده رئيس مجلس اداره غرفه صناعه الزرقاء ورئيس الاتحاد النوعى لمزارعي الدواجن بالأردن، كما عقد اجتماعا مع مجلس إدارة نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن.

وعقد أيضا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات ثلاثية لتعزيز التعاون المشترك، حيث اجتمعا مع "جان بيير دو مارجري" مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، فضلا عن المهندس خالد الحنيفات رئيس مجلس الأمن الغذائي وزير الزراعة الأردني.

وشملت أهم رسائل وزير الزراعة خلال كلمته بالمنتدى الآتي:

- يجب العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية.

- مصر ترحب بالمستثمرين العرب وهناك تطورات جوهرية على مناخ الإستثمار في مصر.

- منظومة الأمن الغذائي غير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط وأصبحت قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي.

- الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات إستباقية لإتاحة وتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي وتأمين مصادر الاستيراد.

- الدولة المصرية لن تألو جهداً للتعاون مع الأشقاء العرب لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا واستدامة.

- يجب العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا العربية.

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