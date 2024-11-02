تفاصيل ضبط عصابة متخصصة في بيع المخدرات بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بالإتجار فى مادة (GHP) المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذيين من دائرة قسمى شرطة (أول وثالث مدينةنصر) القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (19 لتر من مخدر GHP).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(19 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.