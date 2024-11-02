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السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط عصابة متخصصة في بيع المخدرات بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بالإتجار فى مادة (GHP) المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذيين من دائرة قسمى شرطة (أول وثالث مدينةنصر) القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (19 لتر من مخدر GHP).
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(19 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

19 لتر من مخدر GHP لمكافحة المخدرات القاهرة