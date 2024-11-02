رئيس دمياط الجديدة يتفقد المدرسة اليابانية| صور

أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المدرسة اليابانية بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المدرسة اليابانية مقامة على مساحة 13 ألف متر مربع، تتكون من 28 فصل، وبلغت نسب التنفيذ 90 % والتي تم بدء التنفيذ في شهر نوفمبر من العام الماضي، وبتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنيه.

وأشاد رئيس الجهاز، بجودة تنفيد الأعمال بمباني الفصول ومبنى الإدارة والمسرح ومنطقة الملاعب، وسرعة الانتهاء منها طبقًا للمواصفات ورؤية التطوير الجارية بكافة المحاور التنموية بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن تنفيذ المشروع يأتي استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة دمياط الجديدة وهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط، وأن المدرسة اليابانية بالحي الرابع، تعتبر الثانية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك للنجاح والإقبال الكبير على هذه المدارس التعليمية، والتي تعتمد على المناهج التعليمية والتربوية والعملية الحديثة، طبقًا للتوجيهات والمناهج العلمية لخلق جيل جديد من المبدعين فى عهد الجمهورية الجديدة.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا توفير كافة الخدمات التعليمية بالمدن الجديدة.