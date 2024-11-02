حزب الله: استهداف قاعدة "زوفولون" برشقة صاروخية نوعية

أعلن حزب الله اليوم استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية".

كما شنّ الحزب - بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام - هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة".