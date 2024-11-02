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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: استهداف قاعدة "زوفولون" برشقة صاروخية نوعية

حزب الله
حزب الله
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 أعلن حزب الله اليوم استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية".
كما شنّ الحزب - بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام - هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة".

حيفا قاعدة زوفولون