أعلن حزب الله اليوم استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية".
كما شنّ الحزب - بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام - هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة".
بوابة العرب
حزب الله: استهداف قاعدة "زوفولون" برشقة صاروخية نوعية
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أعلن حزب الله اليوم استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية".
أعلن حزب الله اليوم استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية".