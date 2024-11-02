الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 350 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

