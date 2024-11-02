المؤبد لعامل لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المؤبد لعامل لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهم "عواض.س.س" 33 سنة، عامل في القضية رقم 5195 لسنة 2024 جنايات قسم قليوب جنوب بنها والمقيدة برقم 1978 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 18 / 7 / 2024 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض مطواة دون ترخيص.

وتعود أحداث الواقعة عند مرور ملازم اول فؤاد السيد فؤاد كوش - معاون مباحث قسم شرطة قليوب - بدائرة القسم أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض مطواة، فتوجه صوبه وضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 18 كيسًا لجوهر الهيروين المخدر، وكذا على مبلغ مالي وهاتف محمول؛ فأقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الائمه والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المادة المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته.