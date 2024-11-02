ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المؤبد لعامل لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المؤبد لعامل لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهم "عواض.س.س" 33 سنة، عامل في القضية رقم 5195 لسنة 2024 جنايات قسم قليوب جنوب بنها والمقيدة برقم 1978 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 18 / 7 / 2024 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض مطواة دون ترخيص.

وتعود أحداث الواقعة عند مرور ملازم اول فؤاد السيد فؤاد كوش - معاون مباحث قسم شرطة قليوب - بدائرة القسم أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض مطواة، فتوجه صوبه وضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 18 كيسًا لجوهر الهيروين المخدر، وكذا على مبلغ مالي وهاتف محمول؛ فأقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الائمه والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المادة المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته.

جوهر الهيروين المخدر جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة قسم قليوب محكمة جنايات شبرا الخيمة