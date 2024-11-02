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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تضرر مصنع شمال نهاريا بصاروخ لحزب الله واعتراض 3 مسيرات أطلقت تجاه إيلات

مسيرة
مسيرة
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 أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم/ السبت/ بأن طائرة مُسيرة واحدة على الأقل تم اعتراضها، وتم رصد تحطم عدد آخر، مع الإبلاغ عن أضرار في مصنع في أخيزيف شمال نهاريا. 
وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إن "حزب الله" أطلق ما لا يقل عن ثلاث طائرات مسيرة، مع انطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ واختراق الطائرات بدون طيار بين الساعة 8:30 و9 صباحًا. 
ولاحقًا، سقط صاروخ في منطقة مفتوحة بين مدينتي شفاعمرو وإعبلين العربيتين في منطقة شمال إسرائيل. 
وبعد أكثر من ساعتين بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار أطلقت باتجاه منطقة إيلات فوق البحر الأحمر ولم تدخل الأراضي الإسرائيلية. 

الجيش الإسرائيلي نهاريا أخيزيف حزب الله مسيرة