أبل تطلق برنامج لـ iPhone 14 يحل مشكلة الكاميرا الخلفية

قامت شركة أبل بإطلاق برنامج خدمة حديث لإصدارات iPhone 14 Plus، نظرا لأن بعض الأجهزة قد لا تظهر عليها معاينة للكاميرا الخلفية، ويعد ذلك هو أول برنامج خدمة iPhone منذ عامين، وكان آخر برنامج في عام 2021 ، حيث ظهرت مشكلة في سماعة الأذن لبعض إصدارات iPhone 12 .

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، فإن برنامج الخدمة الجديد محدد لإصدارات iPhone 14 Plus التي طرحت في الاسواق وتم بيعها بين 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024، مما قد يؤثر على حوالي عام من إصدارات iPhone 14 Plus.

يمكنك التأكد مما إذا كان جهاز iPhone 14 Plus الخاص بك متأثر أم لا عن طريق إدخال الرقم التسلسلي الخاص بك على موقع أبل على الويب.

لو تأثرت، فستقوم أبل إصلاح المشكلةفورا ومجانا، على افتراض أن جهاز iPhone الخاص بك ليس به أي مشاكل أخرى .

تنص أبل على أن هذا البرنامج يغطي إصدارات iPhone 14 Plus المؤهلة لمدة 3 سنوات بعد تاريخ الشراء الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا دفعت مقابل صيانة جهاز iPhone 14 Plus الخاص بك لهذه المشكلة، فيمكنك طلب استرداد الأموال.

إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يحتاج إلى صيانة، فستقوم أبل "بالتحقق" من ضمانه للصيانة، ولديك عدد من الخيارات للمتابعة لإصلاح الجهاز ، بما في ذلك:

• العثور على مزود خدمة معتمد من أبل.

• تحديد موعد في متجر أبل للبيع بالتجزئة

• الاتصال بدعم أبل لترتيب خدمة البريد عن طريق مركز إصلاح أبل.

تؤثر هذه المشكلة فقط على إصدارات iPhone 14 Plus لدي المستخدمين ، وإذا كان لديك إصدار iPhone 14 أو iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max، فلا يمكنك الاستفادة من برنامج الخدمة هذا.