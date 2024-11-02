بالصور.. آثار حريق مصنع الفول السوداني جنوب بورسعيد

نشب حريق كبير بمصنع الفول السوداني بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، اليوم السبت، والذي اندلع الحريق داخل المصنع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تلقت إدارة الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع الفول السوداني بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم 5 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على نطاق الحريق ومنع انتقاله إلى المصانع المجاورة وإنقاذ المنطقة الصناعية بالكامل، وتجرى الآن عملتي إخماد الحريق بالكامل وتبريد المنطقة لمنع تجدد اشتعال النيران.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد،: عبدالحميد علي عبدالسلام أحمد، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في الذراع الأيمن والأيسر، نتيجة حريق المصنع، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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